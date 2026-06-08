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Halk TV Türkiye Büyük İskender'in ilk zaferini kazanıp Asya fethine başladığı alan 2 bin 300 yıl sonra tescillendi

Büyük İskender'in ilk zaferini kazanıp Asya fethine başladığı alan 2 bin 300 yıl sonra tescillendi

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki Granikos Savaşı alanı, arkeolojik bulgular ve bilimsel araştırmalar doğrultusunda Tarihi Sit Alanı olarak koruma altına alındı.

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Büyük İskender'in ilk zaferini kazanıp Asya fethine başladığı alan 2 bin 300 yıl sonra tescillendi

Büyük İskender'in MÖ 334'te Pers ordusuna karşı ilk büyük zaferini kazandığı Granikos Savaşı'nın gerçekleştiği alan, resmen koruma altına girdi.

Büyük İskender'in ilk zaferini kazanıp Asya fethine başladığı alan 2 bin 300 yıl sonra tescillendi - Resim : 1

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi sınırlarındaki alanda yürütülen yüzey araştırmaları, arkeolojik veriler ve antik kaynaklarla birlikte değerlendirildi. Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu bölgenin tarihi sit alanı kriterlerini taşıdığına karar vererek tescil işlemini tamamladı.

Büyük İskender'in ilk zaferini kazanıp Asya fethine başladığı alan 2 bin 300 yıl sonra tescillendi - Resim : 2

KÜLTÜR TURİZMİNE AÇILACAK

İskender'in Asya seferinin kapılarını açan Granikos Savaşı alanı, dünya tarihinin en önemli askeri ve kültürel miras alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Tescil kararıyla birlikte bölgenin kültür rotalarına dahil edilmesi ve çevre düzenlemelerinin ardından ziyaretçilere açılması planlanıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kararı sosyal medya hesabından duyurarak alanın kültür turizmine ve tarih bilimine katkı sağlayacağını ifade etti.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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