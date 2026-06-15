Bütün köy şaşkına döndü: Tam 3 buçuk kilo, bir tanesi tüm aileye yetiyor

Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşayan Vural Turp, köye yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bahçesine mantar toplamaya gitti. Dolaşırken boyutu ve ağırlığıyla dikkat çeken dev bir mantarla karşılaştı.

Turp, mantarı zarar vermeden yerinden alarak köye getirdi. Yapılan ölçümde mantarın 31 santimetre çapında ve 3 kilo 470 gram ağırlığında olduğu belirlendi.

"HERKES BENİM GİBİ ŞAŞIRDI"

Her bahar mantar topladığını söyleyen Turp, "Bu yıl yağışlı bir bahar mevsimi geçirdik, mantar verimi oldukça iyi oldu. İlk gördüğümde ne olduğunu anlayamadım ama yanına vardığımda bunun mantar olduğunu görünce çok şaşırdım. Köye getirdiğimde herkes benim gibi oldukça şaşırmıştı" dedi.

Turp, mantarın kalabalık bir aileye yetecek büyüklükte olduğunu belirterek olayı fotoğrafla belgeledi.

(DHA)