Butlanın il yönetimine diplomasız avukat da girdi

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden oluşturduğu il örgütlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kayseri İl Başkanlığı'nın yeni disiplin kuruluna alınan Avukat O.D'nin üniversite diplomasının mahkeme kararıyla iptal edildiği ortaya çıktı.

BUTLANIN İL YÖNETİMİNE DİPLOMASIZ AVUKAT DA GİRDİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararı sonrası CHP yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve MYK'si, çok sayıda il başkanını görevden aldı. Görevden alınan isimler arasında Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı da yer alırken, yerine Okan Marzıoğlu atandı.

BirGün'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre, Marzıoğlu'nun göreve başlamasının ardından 12 Temmuz'da 24 kişilik yeni il yönetimi ve 9 kişilik disiplin kurulu oluşturuldu. Yeni disiplin kurulunda yer alan Avukat O.D. hakkında ise dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre O.D, 2011 yılında Kayseri'de bir liseden mezun olduktan sonra 2019 yılında Rusya'daki bir liseden de diploma aldı. Yurt dışında lise mezunlarına tanınan kontenjandan yararlanarak İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinin hukuk fakültesine kayıt yaptıran O.D, mezuniyetinin ardından avukatlık yapmaya başladı.

Ancak üniversiteye kabul süreci yargıya taşındı. Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup lise eğitimini Türkiye'de tamamlayan kişilerin yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında başvuru yapamayacağını belirterek O.D'nin üniversite diplomasını 28 Ekim 2025 tarihli kararla iptal etti.

Kararda, O.D'nin lise eğitimini tamamen Türkiye'de tamamladığının anlaşıldığı, bu nedenle kendisine denklik belgesi düzenlenmemesi gerektiği ifade edildi.

İTİRAZLARI REDDEDİLDİ

O.D'nin diploma iptaline karşı yaptığı itiraz İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. İstinaf başvurusundan da sonuç alamayan O.D'nin dosyasının Danıştay incelemesinde olduğu öğrenildi.

Buna rağmen O.D'nin, CHP Kayseri İl Başkanlığı'nın yeni oluşturulan disiplin kurulunda görev aldığı belirtildi.