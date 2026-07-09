Butlandan yeni ihraç iddiaları! "Tek istekleri parti içi iktidarı pekiştirmek"

CHP'de butlan kararının ardından başlayan seçilmiş CHP'li milletvekili ihracı tartışmaları sürerken, önümüzdeki günlerde yeni ihraçların gündeme gelebileceği öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu yönetiminin disiplin süreçlerinde "arınma" ve "partinin kurumsal kimliğini koruma" gerekçelerini esas aldığı savunulurken Özgür Özel yönetimi ihraçların parti içi iktidarı güçlendirme amacı taşıdığı görüşünü dile getirdi.

YENİ İHRAÇ İDDİALARI GÜNDEMDE

Mahkeme kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve getirilmesinin ardından CHP'de disiplin ve ihraç tartışmaları hız kesmedi. Bugüne kadar 9 milletvekili hakkında ihraç talebinin gündeme geldiği belirtilirken, her hafta yeni isimlerle ilgili iddiaların konuşulduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, uzun yıllardır CHP'de siyaset yapan ve daha önce Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte çalışan bazı milletvekillerinin de ihraç edilebileceği öne sürüldü.

"TEK İSTEKLERİ PARTİ İÇİ İKTİDARI PEKİŞTİRMEK"

Özgür Özel yönetimi ise hem il örgütlerinde yapılan görev değişikliklerine hem de disiplin süreçlerine tepki gösterdi. Özel kanadından isimler, butlan kararını eleştiren isimlerin parti içinde siyaset yapmasının engellenmeye çalışıldığını savundu.

Aynı isimler, ihraç süreçlerinde belirli bir kriter bulunmadığını öne sürerek, "Mevcut yönetimin siyaset üretmek, CHP'yi iktidar yapmak gibi bir derdi yok. Tek istekleri parti içi iktidarlarını pekiştirmek, bunun için ihraçlar yapmak." değerlendirmesinde bulundu.

BÜYÜK ÇAPLI OLMAYACAKMIŞ

Kılıçdaroğlu yönetiminin ise disiplin süreçlerine ilişkin savunmasını "arınma" ve "partinin kurumsal kimliğini koruma" söylemleri üzerine kurduğu savunuldu. Büyük çaplı bir ihraç süreci yürütülmeyeceğini savunan yönetimin, il başkanlıklarında yapılan değişiklikleri örnek gösterdiği aktarıldı.