Butlancıların sıradaki hamlesi belli oldu: Uzatmanın yolunu buldular

CHP'nin mutlak butlan davasında seçilmiş parti yönetimi Yargıtay’ın bir an önce karar vermesini beklerken, davacı tarafın süreci uzatacak yeni adımlara hazırlandığı öğrenildi.

BUTLANCILARIN SIRADAKİ HAMLESİ BELLİ OLDU

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, dava sürecinde aralarında Hatay eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın da yer aldığı ve delegelerden oluşan 7 kişilik davacı ekibin yeni bir adım atacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre davacı grup, bu hafta içinde İstinaf Mahkemesi’nde beklemekte olan dosyaya yönelik yeniden temyiz başvurusunda bulunacak. Karşı tarafın bu hamlesi, hem dosyanın üst mahkeme olan Yargıtay’a intikal etmesini hem de davanın sonuçlanarak kesinleşmesini doğrudan geciktirecek.

Hukukçular, söz konusu yeni başvurunun ardından dosyanın Yargıtay’a gönderilmesinin adli tatil sonrasına kalabileceğini ifade ediyor.

UZATMANIN YOLUNU BULDULAR

Davanın kısa sürede neticelenmesi önündeki en büyük engel, hukuki prosedürdeki tarafların çokluğu ve itiraz süreleri olarak öne çıkıyor. İstinaf Mahkemesi’nde 'itiraz ve başvuru süreleri' tamamlanmadığı için dosya henüz Yargıtay’a gönderilemiyor.

Dört farklı tarafın yer aldığı dosyada; Lütfü Savaş ve 5 delege davacı, CHP kurumsal olarak davalı, süreçten etkilenen 45 kişi fer'i müdahil, Özgür Özel ve yönetimi ise görevden uzaklaştırma kararı verilen taraflar olarak bulunuyor.

Hukuki kurallara göre davanın hızla sonuçlanması için davacılar, davalı CHP ve fer'i müdahillerin aynı anda kararın kesinleşmesini talep etmesi gerekiyor; tek bir tarafın başvurusu süreci ilerletmeye yetmiyor.

CHP lideri Özgür Özel ve yönetimi, butlan kararının ardından genel merkez adına görev teslimi yapmadan temyiz başvurusunu gerçekleştirmiş olsa da mevcut tıkanıklık nedeniyle yargı kararı beklenmeden kısa sürede bir kurultay yapılmasının mümkün görünmediği belirtiliyor.