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Butlancıların parçaladığı tablo yeniden asıldı

Butlancı yönetim döneminde CHP İzmir İl Başkanlığı binasında parçalanan Özgür Özel tablosu, bugün yeni bir anlamla yeniden duvara asıldı.

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Butlancıların parçaladığı tablo yeniden asıldı

Mutlak butlan sürecinin ardından İzmir'e atanan yönetim döneminde il binasına giren ekipten bir kişinin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yer aldığı tabloyu parçaladığı görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. O görüntüler, parti içindeki gerilimin sembollerinden biri haline gelmişti.

Bugün ise seçilmiş CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetiminin açtığı yeni il binasında aynı eser yeniden yerine asıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yeni il binasını ziyaretinde tablonun önünde poz verdi.

Parçalanan eser, yalnızca bir portre değil, Saraçhane sürecini ve sonrasında yaşanan direnişi simgeleyen bir çalışma olarak değerlendiriliyordu.

Butlancıların parçaladığı tablo yeniden asıldı - Resim : 1

İzmir İl Başkanlığı'nda daha önce iki sembolik tablo bulunuyordu. Bunlardan ilki, CHP'nin 2024 yerel seçimlerinde 47 yıl sonra yeniden Türkiye'nin birinci partisi oluşunu anlatıyordu. İkinci eser ise Saraçhane sürecini ve sonrasında yaşanan direnişi simgeliyordu.

Bu nedenle yeniden asılan tablo, sadece fiziksel olarak yerine konulan bir eser değil; parti içindeki seçilmiş iradenin ve yakın siyasi hafızanın yeniden görünür hale getirilmesi olarak yorumlandı. Özgür Özel'in tablo önünde verdiği fotoğraf da bu sembolik mesajın en dikkat çeken karesi oldu.

Butlancıların parçaladığı tablo yeniden asıldı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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