Butlancıların ihraç ettiği Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'dan ilk açıklama

Butlancıların partiden ihraç ettiği CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ilk açıklamasını Halk TV'ye yaptı. Kamacı, "Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da demokrasiye, partimin değerlerine ve mücadeleme bağlı kalmaya devam edeceğim" dedi.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından göreve dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı'yı partiden ihraç etti. Kamacı'nın yerine CHP Antalya İl Başkanlığı görevine Hasan Şahin atandı.

Kamacı ihraç kararının ardından bir açıklama yaptı. Görevden alınma gerekçesinin henüz kendisine bildirilmediğini belirten Kamacı, kararın nedenini öğrendikten sonra kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

"MÜCADELEYE DEVAM" MESAJI

CHP'de 40 yılı aşkın süredir çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Kamacı, "40 yılı aşkın süredir CHP'nin her kademesinde; ilçe başkanı, yönetici, il başkanı ve milletvekili olarak partime emek verdim. Bu süreçte partimin başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım" dedi.

Kamacı açıklamasında, demokrasiye ve CHP'nin temel değerlerine bağlılığını sürdüreceğini ifade ederek, siyasi mücadelesine devam edeceğinin mesajını verdi.

Kamacı'nın açıklaması şöyle:

"40 yılı aşkın süredir CHP'nin her kademesinde; ilçe başkanı, yönetici, il başkanı ve milletvekili olarak partime emek verdim. Bu süreçte partimin başını öne eğdirecek hiçbir davranışın içinde olmadım.

Bugün görevden alınmış olmamın gerekçesini henüz bilmiyorum. Gerekçenin tarafıma iletilmesini bekliyorum. Gerçeği öğrendiğimizde kamuoyuyla da paylaşacağız.

Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki; sosyal demokrat partilerde ve sol siyasette görüş ayrılıkları, fikir farklılıkları her zaman olmuştur. Önemli olan bu farklılıkları ortak akılla aşabilmek ve partiyi büyütebilmektir.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da demokrasiye, partimin değerlerine ve mücadeleme bağlı kalmaya devam edeceğim."

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Görevden alınan CHP İl Başkanı Nail Kamacı, yarın saat 17.00'de, halihazırda yapımı devam eden CHP Antalya İl binası önünde bir basın açıklaması yapacak. Nail Kamacı, basın açıklamasına bütün Antalya demokratik kamuoyunu davet etti.