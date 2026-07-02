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Halk TV Türkiye Butlancıların hedefi kurultayda sakinlikmiş! Kılıçdaroğlu cephesinden 'görevden alma' açıklaması

Butlancıların hedefi kurultayda sakinlikmiş! Kılıçdaroğlu cephesinden 'görevden alma' açıklaması

CHP'de butlan yönetiminin çok sayıda il yönetimini görevden alması, Kılıçdaroğlu kurmayları tarafından partiyi eylül ayında başlayacak olağan kurultay sürecine "kavgasız" hazırlama hamlesi olarak değerlendiriliyor.

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Butlancıların hedefi kurultayda sakinlikmiş! Kılıçdaroğlu cephesinden 'görevden alma' açıklaması

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, örgütlerde gerçekleştirdiği kapsamlı görevden alma operasyonlarının gerekçesini eylül ayında start alacak olağan kurultay takvimine dayandırdı. CHP lideri Özgür Özel ve yönetiminin olağanüstü kurultay taleplerine kapıyı kapatan parti kurmayları, görevden almaları "kurultay sürecinin sağlıklı ve huzurlu yürütülmesi için zorunlu bir adım" olarak nitelendirdi.

Butlancıların hedefi kurultayda sakinlikmiş! Kılıçdaroğlu cephesinden 'görevden alma' açıklaması - Resim : 1

Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarına göre, görevden almaların ardından örgütlerdeki tansiyonun düşmesi bekleniyor. Cumhuriyet'teki habere göre süreci değerlendiren üst düzey parti kurmayları, şu ifadeleri kullandı:

"Ağırlıklı olarak partiyi bölmeye çalışan, kavga çıkaran grubu değiştirdik. Bir de kurultay sürecinde adı şaibeyle geçen isimler vardı. Onlar da alındı. Bunu yapmak zorundaydık. Çünkü toplumun bir kurultay beklentisi var ve kurultayı yaparken bu ekibin partide olmaması lazım."

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"SAKİNLİK GEREKİYOR"

Eylül ayında mahalle ve ilçe kongreleriyle başlayacak sürecin "sakin bir atmosferde geçmesi gerektiğinin" söyleyen kurmaylar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da parti içi kavgaların uzamasının örgüte zarar verdiği görüşünde olduğunu aktarıyor. Kurmaylar, "İlçelerde, mahallelerde kongre yapılacak. Sakinlik gerekiyor. CHP’de kavga görüntüsünü devam ettiremeyiz. Genel başkanımız da kavgalar için ‘Bu sürecin uzaması partiye zarar veriyor’ düşüncesinde. O yüzden örgütler için adım atılması gerekiyordu" diyor.

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Kongrelerin ve delegasyon seçimlerinin 4 ila 5 ay arasında sürmesi öngörülürken, büyük kurultayın ancak yeni yılın ilk aylarında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu kanadı, gerilimi tırmandırmamak adına şimdilik temkinli davrandıklarını iddia ediyor:

"Biz gerilimi artırmak istemiyoruz. Ama CHP’de iki başlılık olmaz. Cenazelere bile ‘Genel başkan’ diye çelenk gönderiliyorlar. Bunlar doğru işler değil. Çocukça şeyler. Ama biz kavga olmasın diye hassas davranıyoruz. Ve böyle de davranmalıyız."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu CHP Özgür Özel
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