Butlancılar grup toplantısından önce Vali'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde

CHP'ye mutlak butlan kararının ardından gözler CHP'nin bugün ki grup toplantısına çevrildi. Hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu, konuşma yapacağını duyururken toplantıya katılacak toplam 5 bin 600 kişinin akreditasyonunun yapıldığı öne sürüldü.

CHP Genel Merkezi'nin tahliyesinde yaşananlar hala akıllardayken bu kez Meclis önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Gergin grup toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu'nun butlan ekibinde yer alan isimlerin Ankara Valiliği'ne yaptıkları ziyaret soru işaretleri yarattı.

BUTLANCILAR GRUP TOPLANTISINDAN ÖNCE VALİ'YE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİNDE

Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı CHP Ankara milletvekili Semra Dinçer, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Ankara Valisi olarak göreve başlayan Yakup Canbolat'a "hayırlı olsun" ziyareti yaptığını duyurdu.

"Ankara Valisi olarak görevine başlayan Sayın Yakup Canbolat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Nazik kabulleri için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."

Dinçer'den 4 gün önce de CHP Konya milletvekili Av. Barış Bektaş'ın Canbolat'ı makamında ziyaret ettiği görüldü.

"Önceki dönem Konya Valiliği görevinde bulunan, şu an Ankara Valisi olarak göreve başlayan Sayın Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimi ilettim. Nazik ev sahipliği için kendilerine teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."

Butlan ekibinin gergin grup toplantısı öncesindeki bu ziyaretleri vatandaşın tepki göstermesine neden olurken kafalarda soru işaretleri yarattı. İşte o tepkilerden bazıları:

"Chp binasina polisle girdiler meclise mi polis esliginde girecekler?"

"Emniyet müdürü eksik kalmasın ,gazı sıkan da onlar"

"Ne oyunlar peşindesiniz acaba. Akpli Kayyum kk ve saz heyeti . Lanet olsun size..."

"Kemal’in adayı olsun da çıksın yine Ankara’da Keçiören’de seçim çalışması yapsın, bakalım gezecek yüzü var mı ? İşbirlikçi utanmaz Semra Dinçer."

"CHP nin mahremiyetine toma larla kapıyı kırıp girdiği için TEŞEKKÜRLERİMİZİ BORÇ BİLİRİZ, ziyareti"

"Yazık yazık"

"Bunların Vahdettin' den Çerkez Ethem 'den ve K. K. dan farkı yok benim için, tarih herkesi yazacak ama hainleri ayrı ayrı yazacak, bu günleri atlatacağız sonunda ne olursa olsun. Sevdiklerinle"

"Saray yardımı!"

"Zamanlama manidar"

"Ne istedi acaba?"

"Validen meclisi basmak için destek mi istediniz?"

"Yarın için yardım dilenmeye mi gittin?"

"Yarınki toplantı öncesi. Polismi talep ettiniz yine. Yine gizli planlar çeviriyorsunuz ortaklarınzla. Bu halk sizin bütün planlarınızı yıkacak Sizi gidi sinsiler sizi"

"Hayırdır ???? Sen kendi kendine particilik mi oynuyorsun ??? Bu kadar pişkin bir güruhu hiç görmemiştim. Hem de bunlar kendini sosyal demokrat sanıyor. Trajikomik bir durum"