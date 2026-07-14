Butlancılar, CHP Giresun İl Kadın Kolları yönetimini görevden aldı

Butlancılar CHP'de görevden almalara devam ediyor. Butlancılar tarafından CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek ve il yönetimi ile Merkez İlçe Başkanı Olcay Küçük ve yönetiminin görevden alınmasının ardından, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Ejderoğlu ve il yönetiminin de görevine son verildi.

İl Başkanlığı'na gönderilen yazıda, parti tüzüğü ve Kadın Kolları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda İl Kadın Kolları Başkanı ve yönetiminin görevlerinin sona erdiği bildirildi.

Yazıda, görev değişikliğine ilişkin gerekli koordinasyonun sağlanması, ilgili kişilere bilgilendirme yapılması ve İl Kadın Kolları'na ait karar defterleri, mühür, demirbaşlar ile diğer kurumsal materyallerin usulüne uygun şekilde teslim alınması istendi.

GEZMİŞ: KADIN ÖRGÜTLERİNİN YANINDAYIZ

CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Ejderoğlu'nun görevden alınmasına tepki gösterdi.

Kadın kolları yöneticilerinin uzun yıllardır partinin mahallelerde, köylerde ve meydanlarda yürüttüğü mücadelede önemli rol üstlendiğini belirten Gezmiş, emek veren kadın örgütlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

ŞENYÜREK'TEN TEPKİ

Görevden alınan CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Şenyürek, önce il ve merkez ilçe yönetimlerinin, ardından da İl Kadın Kolları yönetiminin görevden alındığını belirterek, kadınların örgütlü mücadelesinin hedef alındığını ifade etti.

Şenyürek, parti örgütünün iradesinin idari kararlarla değiştirilemeyeceğini vurgulayarak, İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Ejderoğlu ve yönetiminin yanında olduklarını ifade etti.