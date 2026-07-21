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Halk TV Türkiye Butlancı İl Başkanına pankartlı protesto

Butlancı İl Başkanına pankartlı protesto

CHP Denizli İl Başkanlığı’nda yaşanan "mutlak butlan" görev değişikliğine bir tepki de gençlik kollarından geldi. Seçilmiş başkanın yerine atanan Ayhan Oran, avukatlık bürosunun önüne asılan pankartla protesto edildi.

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Butlancı İl Başkanına pankartlı protesto

CHP'de mutlak butlan sürecinin ardından Denizli İl Başkanlığı'nda yaşanan görev değişikliği, parti içinde tartışılmaya devam ediyor. Seçilmiş İl Başkanı Ali Osman Horzum'un görevden alınarak yerine Avukat Ayhan Oran'ın atanmasına yönelik tepkilere, bu kez CHP Denizli Gençlik Kolları da pankartlı eylemle katıldı.

Denizli Ekspres Gazetesi'nden Kadriye Sözeri'nin haberine göre, CHP Gençlik Kolları üyeleri, Ayhan Oran'ın avukatlık ofisi önüne astıkları pankartla atamaya tepki gösterdi.

Butlancı İl Başkanına pankartlı protesto - Resim : 1

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"NE ORAN VAR NE ORANTI... ÖRGÜTE KARŞI BUTLANCI!"

Pankartta, "Ne mutlak sultanı ne de mutlak butlanı kabul etmiyoruz! Ne Oran var ne orantı... Örgüte karşı Butlancı!" ifadeleri yer aldı.

Gençlik Kolları'nın bu çıkışı, Denizli'de mutlak butlan süreci sonrasında örgüt tabanındaki rahatsızlığın sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu. Öte yandan atanan İl Başkanı Ayhan Oran'ın ofisi önüne asılan pankartın kaldırılması için belediye ve emniyet birimleriyle iletişime geçtiği öne sürüldü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Denizli Mutlak butlan Protesto
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