'Butlan' sonrası hareketlilik! Kemal Kılıçdaroğlu konutundan ayrıldı, çalışma ofisine geçti

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı “mutlak butlan” gerekçesiyle iptal etmesi sonrası, Özgür Özel ve mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırıldığı, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetiminin ise görevi devraldığı bildirildi.

CHP Genel Merkezi’nden yapılan ilk açıklamada ise söz konusu kararın “kabul edilmediği” belirtilerek, “demokrasiye müdahale” vurgusu yapıldı ve tüm üyeler il ve ilçe örgütlerine çağrıldı.

HALK TEPKİLİ!

Gelişmenin duyulmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde hareketli saatler yaşandı. Binada toplanan partililer alkışlarla, sloganlarla karara tepki gösterdi.

Parti binasında duvardaki Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı indirildi ve parçalandı. Partililer sık sık "Hain Kemal" sloganları attı.

OFİSİNE GİTTİ

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu, bugün konutundan ayrıldı ve çalışma ofisine geldi. Kılıçdaorğlu'nun burada hangi isimlerle görüşeceği henüz bilinmiyor.