Butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu ilk temasını TGRT ile gerçekleştirdi
"Mutlak butlan" kararı sonrası mahkeme tarafından tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk teması iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT'nin Ankara Temsilcisi ile oldu.
TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüştük” ifadelerini kullanarak birlikte çekilen fotoğrafı paylaştı.
TGRT Haber, 19 Mart operasyonları, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve CHP’li belediyelere yönelik soruşturma ve davalarla ilgili yayın politikası nedeniyle kamuoyunda sık sık tartışma konusu olmuştu.
