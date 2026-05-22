Butlan çıktığında Kılıçdaroğlu'nun yanında kim vardı? Kararı duyunca el öptüler

Mahkemenin Cumhuriyet Halk Partisi hakkında verdiği 'mutlak butlan' kararı açıklandığı sırada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki çalışma ofisinde görüşmelerini sürdürüyordu. Sözcü'de yer alan habere göre; İz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, gazetesinin onuncu yıl almanağını ve "Dünya döner de devran dönmez mi" adlı kitabını hediye etmek üzere Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Görüşmenin, yargı kararı açıklanmadan hemen önceki bölümünde siyasetin sıcak başlıkları ele alındı. O dakikalardaki sohbete tanıklık eden Kartal, detayları şu sözlerle aktardı:

"Sohbet etmeye başladık. Almanağı inceledi, kendisi de İz Gazete'nin birçok manşetinde yer almıştı, o haberlere baktık. Eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi altılı masadan kalkması ile ilgili 'Akşener'i iyi bilirdik' başlıklı habere baktık. Sonra Tunç Soyer'in tutukluluğunu konuştuk. Kemal Bey, 'Tunç Soyer ne ile suçlandığını bile bilmiyor, halk konut projesini tüm Türkiye'ye yayacaktık, hiçbir suçu olmamasına rağmen neden cezaevinde anlamıyorum' dedi. 'Tunç Bey'in durumu, morali nasıl' diye sordu."

ODAYA HEYECANLA GİREN KURMAYLAR VE EL ÖPME ANLARI

İkilinin gündem üzerine yaptığı değerlendirmeler devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun yakın ekibi ve partili isimler haberi alır almaz aniden odaya girdi. Mahkeme kararının ofiste nasıl bir atmosfere yol açtığını anlatan Kartal, 'el öpme' anlarını şöyle kaydetti:

"O esnada birdenbire kapı açıldı. Odaya CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Özel Kalem Müdürü Abdurrahman Yargucu, Basın Danışmanı İlker Çağırmaz ve birçok kişi girdi. Kalabalık ansızın ve heyecanla girince Kemal Bey 'Oda basmak yasak' diye espri yaptı. Herkes güldü. Önce Ahmet Akın eğilerek Kemal Bey'in elini öptü. Ardından Mahir Polat eğilerek Kemal Bey'in elini öptü."

KILIÇDAROĞLU'NDAN KARARA İLK TEPKİ: HAYIRLI OLSUN

Odaya giren ekibin, yargıdan çıkan 'mutlak butlan' kararını oldukça sevinçli bir şekilde bildirdiğini belirten Kartal, Kılıçdaroğlu'nun bu durum karşısında sergilediği tutumu da kamuoyuyla paylaştı. Gelen tebrikleri kabul eden Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisine dair şu ifadeler kullanıldı:

"Kemal Bey sakindi. Her tebrik edip sarılana 'Hayırlı olsun' dedi. Kemal Bey bana 'Uğurlu geldin' dedi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de odaya geldi. Kalabalık gittikçe arttı. Sonra Mahir Polat, Kemal Bey'e 'Çıkalım' dedi. Hep beraber ofisten çıktılar, binada kimse kalmadı. Nereye gittiklerini söylemediler."