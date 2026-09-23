Butlan CHP'sinden istifa edenlerin sayısı milyona gidiyor! Kendileri açıkladı

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na yönelik kararının ardından başlayan çözülmenin faturası, Butlan CHP’si Sözcüsü Müslim Sarı’nın açıkladığı rakamlarla ortaya çıktı. CHP’den istifa eden üye sayısının 790 bine ulaştığı açıklanırken, bugün Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı da partiden istifa etti.

Butlan CHP'si Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme yönelik değerlendirmelerde bulunan Sarı, soruları da yanıtladı.

CHP’NİN ELİNDEKİ BELEDİYE SAYISI 122’YE KADAR GERİLEDİ

Sarı, CHP’li belediyelerde yaşanan istifalara ilişkin rakamlar paylaştı. Sarı, şunları söyledi:

"416 belediye başkanımızdan bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediye sayısı 122'dir. Onların 7'si büyükşehirdir, 1'i il belediyesidir, 101'i ilçe belediyesidir, 13'ü de belde belediyesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp AKP'ye geçen belediye başkanı sayısı da 38'dir. Bu 38 belediyenin 2'si büyükşehir, 1'i il belediyesi, 32'si ilçe belediyesi, 3'ü de belde belediyesidir.

BENZER BİR ERİME DE BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNDE YAŞANDI

Bizim elimizdeki verilere göre istifa edip YENİ Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 173. Bizim seçilmiş 6 bin 517 belediye meclis üyemiz vardı. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2 bin 453 tane belediye meclis üyesi var. Bunların bir kısmı istifa edip bağımsız duruyor, bir kısmı istifa edip AKP'ye geçmiş, bir kısmı istifa edip YENİ Partiye geçmiş. Ama bunların sayıları çok değişken."

BUTLAN CHP'SİNDEN İSTİFA EDENLERİN SAYISI MİLYONA GİDİYOR!

CHP’den şu ana kadar 790 bin üyenin istifa ettiğini, bir bölümünün başka bir partiye üye olmadığını söyleyen Sarı, İstanbul İl Başkanı’na kimin atanacağına ilişkin değerlendirmenin yarın yapılacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alınacağını belirtti.

MANSUR YAVAŞ'IN ARDINDAN CHP'DEN BELEDİYE BAŞKANLARI DA ART ARDA İSTİFA ETTİ

Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasının ardından Ankara'da 7 ilçe belediye başkanı da partiden istifa etti.

Ankara'da Yavaş'ın ardından Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, CHP'den istifa etti.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

CHP’li Sarı, erken seçim tartışmalarıyla ilgili ise “Zamanına çok kısa bir süre kala yapılacak bir seçim bizim için erken seçim değildir. Bunu desteklemeyiz” yorumunu yaptı.

CHP SÖZCÜSÜ SARI'DAN YENİ PARTİ SÖZCÜSÜ EMRE'YE YANIT

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin "Bizim butlanla hiçbir işimiz olmaz. Hiçbir yerde işbirliğimiz yok” ifadelerine, "Üsküdar'da iş birliğimiz oldu. Şimdi biz aynı şeyi Adalar'da da yapıyoruz, bundan sonra da yapmak istiyoruz. Biz bunu yaparken YENİ Parti Sözcüsü'nün kalkıp 'Ne iş birliği kardeşim? Butlanla iş birliği mi yapacağız?' demesi bu süreci sabotaj etmektir" sözleriyle yanıt verdi.