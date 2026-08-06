Butlan CHP'sinde skandal zafiyet: Bağlantılar yasadışı bahis sitelerine çıktı
Butlan CHP'sinin resmi internet sitesinde büyük bir güvenlik açığı tespit edildi. İl başkanlıkları sekmesinden İstanbul ve Ankara’nın X hesaplarına ulaşmak isteyen yurttaşlar, yasadışı bahis sitelerinin güncel giriş adresleriyle karşılaştı.
Butlan yönetimindeki CHP'de kurumsal internet sitesinde bir güvenlik açığı meydana geldi. Partinin resmi web sitesi üzerinden il başkanlıkları sekmesine girilerek İstanbul ve Ankara'nın sosyal medya hesaplarına bağlanmak isteyen kullanıcılar, yasadışı bahis sitelerinin profilleriyle karşılaştı.
X HESAPLARI BAHİS SİTELERİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişilen İstanbul ve Ankara İl Başkanlıkları sayfalarındaki Twitter (X) hesap bağlantılarının yasadışı bahis sitelerine yönlendirildiği ortaya çıktı.
Ziyaretçilerin CHP İstanbul İl Başkanlığı ve Ankara İl Başkanlığı sayfaları üzerinden yönlendirildiği Twitter (X) hesaplarının, yasadışı bahis sitelerinin güncel giriş adreslerini paylaşan hesaplara dönüştürüldüğü görüldü.
DİJİTAL ZAFİYET SİYASET KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ
Resmi parti organlarının dijital mecralarında yaşanan bu güvenlik zaafiyeti ve yönlendirme, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı
Yaşanan problem bugün itibariyle son bulmuş durumda.