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Halk TV Türkiye Butlan CHP'si Meclis resepsiyonu kararından vazgeçti

Butlan CHP'si Meclis resepsiyonu kararından vazgeçti

Butlan CHP'si bu akşam düzenlenecek olan Meclis resepsiyonuna katılma kararını, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyondan sonra değiştirdi.

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Butlan CHP'si Meclis resepsiyonu kararından vazgeçti

Butlan CHP'sinin bugün TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleştirilecek yeni yasama yılı özel oturumunun ardından akşam düzenlenecek olan resepsiyona katılma kararından vazgeçtiği açıklandı.

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Partinin Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, resepsiyon kararından vazgeçme nedenini, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gözaltına alınması olarak gösterdi.

“Bu sabah yine hukuksuz bir güne uyandık. Vahap Seçer ve iki belediye başkanımız gözaltına alındı. Siyasi bir hesaplaşmaya döndürülerek gözaltına alınmalarını doğru bulmadığımızdan bu akşamki resepsiyona katılma kararımızdan vazgeçtik”

ERDOĞAN'I AYAKTA MI KARŞILAYACAKLAR?

Edinilen bilgilere göre butlan CHP'si, Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulu'na girişinde ayağa kalkmayacak.

YENİ PARTİ'NİN KARARI

Dün "Yarın Meclis'te yerimizi alacağız, oturuma katılacağız." diyen Özel, "Daha sonra da arkadaşlarımız seçim bölgelerindeki programlar için ayrılacaklar, haftaya salı başlayacağız." şeklinde konuşmuştu. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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