Butlan ataması il başkanlığı binasına dayandı! O yumrukladı seçilmişler barikat kurdu

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CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından yaşanan görev değişiklikleri Aydın'da parti binasına taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Nazilli İlçe Başkanlığı görevine atanan Naim Atmaca'nın, parti binasına girişine izin verilmedi.

Bugün CHP Nazilli İlçe Başkanlığı binasına gelen Atmaca ve beraberindekiler, partililer tarafından durduruldu. Atmaca'nın ve ekibinin binaya girişine izin verilmezken kapı önünde barikat oluşturuldu.

Yaşanan gerginlik sırasında Naim Atmaca'nın parti binasının kapısını yumrukladığı görüldü. İçeride bulunan partililer ise kapıyı kapatarak girişleri engelledi.

NE OLMUŞTU?

CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, MYK kararıyla görevden el çektirildiğini duyurmuştu. Ökmen, söz konusu kararı "parti tabanının iradesine karşı yapılmış siyasi bir tasfiye operasyonu" olarak değerlendirmişti.

Öte yandan CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından Aydın'da il yönetiminde de değişikliğe gidildi. CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve il yönetimi görevden alınırken, Saatçı'nın yerine Vasıf Süha Bayırlı atandı. Atama yazısının il başkanlığına ulaştığı belirtildi.