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Butlan atamalarında koltuk krizi çıktı

Butlanla gelen Kılıçdaroğlu'nun yaptığı il başkanlığı atamalarında koltuk krizi çıktığı öğrenildi. En büyük sorun Malatya'da yaşandı. Benzer durum Adana'da da görüldü.

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Butlan atamalarında koltuk krizi çıktı

Mahkeme kararı ile yıllar sonra CHP'nin başına getirilen Kılıçdaroğlu tabandan ve seçilmiş yönetimden gelen olağanüstü kurultay taleplerini yerine getirmeyip partide ihraç hamlelerine devam ediyor.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in aktardıklarına göre Kılıçdaroğlu'nun yaptığı İl Başkanları atamasında koltuk krizi çıktı. Butlan yönetiminde olan CHP Genel merkezinde atanmışlar arasında tartışma yaşandığı, en büyük tartışmanın da Malatya kararında olduğu ifade edildi.

Aktarılanlara göre Kılıçdaroğlu tarafından Malatya İl Başkanlığı'na atanan Hakan Satılmış'a Kılıçdaroğlu'na yakın olan CHP'lilerin, "Kemal Bey için yeterince çalışmadı, daha çok emek veren arkadaşların emeği yok sayıldı" tepkisi gösterildi. Benzer bir tartışmanın Adana İl Örgütünde yaşandığı da ileri sürüldü.

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BUTLAN MYK'SINDAN YENİ İHRAÇLAR

CHP'nin butlan MYK'sı dün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Bu toplantıdan iki il başkanına ihraç kararı çıktı. Antalya ve Kayseri'nin il başkanları görevlerinden alındı. Kayseri'ye Okan Marzıoğlu, Antalya'ya ise Hasan Şahin atandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
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