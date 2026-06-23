Bursa’nın afet planı, AKOM’da masaya yatırıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen yıllık kurul toplantısında, Bursa’da afet ve acil durumlara yönelik hazırlık, müdahale, koordinasyon ve risk azaltma çalışmaları masaya yatırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, genel sekreter yardımcıları ve ilgili bürokratların katıldığı toplantıda AKOM ve Afet Koordinasyon Kurulu’nun yapısı, yürütülen müdahale ve koordinasyon faaliyetleri, masa başı tatbikatlar, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) süreci ve mevcut durum değerlendirildi.

Mobil destek araçlarının teknik ve operasyonel süreçlerinin de paylaşıldığı toplantıda mahalle afet konteynerlerinin ilçe belediyelerine devredilmesine ilişkin çalışmalar, çağrı merkezlerinin tek noktada toplanması, afet türlerine göre oluşturulan kurulların herhangi bir talimat beklemeksizin hızlı şekilde toplanabilmesi konuları görüşüldü.

Ayrıca, orman ve kentsel yangınlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, heyelan ve kaya düşmesi riskleri, veri paylaşımı, deprem parkları, AKOM karar destek yazılımı ve AKOM binasına ilişkin konular ele alındı.