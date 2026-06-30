Bursa'nın 600 yıllık çarşısında yangın! Dumanlar kentin her noktasından görüldü

Bursa'da tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir dükkanda çıkan yangın 7 ekip, 17 araç ve 100 personelin müdahalesi sonucunda 1 saatin ardından kontrol altına alındı. 600 yıllık çarşıda çıkan yangının dumanları kentin her noktasından görüldü.

İKİNCİ EL DÜKKANINDA BAŞLADI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan yaklaşık 600 yıllık tarihi Kayıhan Çarşısı'nda çıkan yangın paniğe neden oldu. İkinci el mobilya satışı yapılan iki katlı ahşap bir iş yerinde başlayan alevler kısa sürede çevredeki dükkanlara sıçrarken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

ALEVLER 5 DÜKKANA YAYILDI

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi çarşıdaki iki katlı ahşap iş yerinin üst katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı. Çevrede büyük panik yaşanırken, esnaf yangının sardığı iş yerlerinden eşyalarını kurtarmak için seferber oldu. Yangın sırasında bazı binalarda yer yer çökmeler de meydana geldi.

100 PERSONELLE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına 7 ekip, 17 araç ve 100 personelle müdahale edilirken, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı.

Yangında toplam 6 iş yeri zarar görürken, hasar gören dükkanlarda yer yer çökmelerin yaşandığı öğrenildi. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü , yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı aktarıldı. (DHA)