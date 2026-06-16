Bursa'da ücretsiz oldu: 5 gün sürecek

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer Sanat organizasyonuyla hayata geçirdiği 7. Uluslararası Nilüfer Caz Festivali, 24-28 Haziran 2026 tarihleri arasında müzikseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek festival kapsamında Üç Fidan Parkı, 23 Nisan Parkı ve Balat Atatürk Ormanı, konserlere ev sahipliği yapacak.

FESTİVAL ÜÇ FİDAN PARKI'NDA BAŞLAYACAK

Festivalin ilk günü olan 24 Haziran'da sahne, Üç Fidan Parkı'na kurulacak. Açılış konserinde DEN ZÉ, saat 21.00'de sahne alarak festivalin müzikal atmosferini başlatacak.

Açılış programının ardından 25 Haziran akşamı bu kez 23 Nisan Parkı caz müziğine ev sahipliği yapacak. Şenay Lambaoğlu'nun sahne alacağı konser, festivalin ilk günlerindeki yoğun ilgiyi artırması beklenen etkinliklerden biri olarak görülüyor.

BALAT ATATÜRK ORMANI'NDA CAZ VE KÜLTÜRLERARASI BULUŞMA

Festivalin en yoğun programlarından biri 26 ve 27 Haziran tarihlerinde Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleşecek. Doğal atmosferiyle dikkat çeken alan, caz müziğini farklı kültürel dokularla buluşturan performanslara sahne olacak.

26 Haziran'da Emir Ersoy'un "Cuban Classics" projesiyle Küba ezgileri Nilüfer'e taşınacak. Latin ritimlerinin caz yorumuyla birleşeceği konser, festivalin en enerjik gecelerinden biri olarak öne çıkıyor.

27 Haziran'da ise müzikseverleri sıra dışı bir buluşma bekliyor. Anadolu müziğinin güçlü temsilcilerinden Musa Eroğlu, Yediveren Orkestrası ile birlikte "Anadolu'dan Blues'a" başlıklı özel bir projede sahne alacak. Geleneksel ezgilerin blues tınılarıyla harmanlanacağı performansın yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

FESTİVAL ULUSLARARASI FİNALLE SONA ERECEK

28 Haziran Pazar günü festivalin finali yine Balat Atatürk Ormanı'nda gerçekleştirilecek. Tunuslu sanatçı Emel Mathlouthi, güçlü vokali ve sahne performansıyla kapanış gecesinde izleyicilerle buluşacak.

Festivalin son konseri, farklı coğrafyalardan gelen müzikal etkilerin Nilüfer'de bir araya geldiği özel bir gece olarak planlanıyor. Böylece dört gün boyunca süren kültür ve müzik maratonu, uluslararası bir finalle tamamlanacak.