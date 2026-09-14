Bursa’da TIR ile motosiklet çarpıştı: 2 kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde tır ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Yenişehir-İnegöl yolu Söylemiş Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, R.Ö. yönetimindeki 31 ARG 58 plakalı tır, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Remzi M. (18) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Remzi M.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette bulunan Yusuf E. ise ağır yaralı olarak Yenişehir Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yusuf E., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TIR SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU YÖNÜNDE DURULUYOR

Öte yandan tır sürücüsü R.Ö.’nün alkollü olduğu ve kazadan önce ilçe merkezinde park halindeki bir araca çarptığı öne sürüldü.

Sürücünün, bu kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı iddiası da incelemeye alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. (AA)