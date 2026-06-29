Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bursa'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Bursa'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Hava sıcaklıklarının etkisini artırdığı günlerde Bursa'da tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan mücadele veriyor.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangınları yeniden gündeme gelirken, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Gökçeören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Bursa'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı - Resim : 1

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangına 76 personelin yanı sıra 1 insansız hava aracı (İHA), 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 8 hizmet aracıyla müdahale ediliyor.

Silivri'de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu: 3 kişi dumandan etkilendiSilivri'de otluk alanda çıkan yangın paniğe neden oldu: 3 kişi dumandan etkilendi

Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Orman Yangını
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro