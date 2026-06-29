Bursa'da tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı

Yurt genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte orman yangınları yeniden gündeme gelirken, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Gökçeören Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangına 76 personelin yanı sıra 1 insansız hava aracı (İHA), 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 8 hizmet aracıyla müdahale ediliyor.

Ekipler, alevlerin daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için havadan ve karadan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (DHA)