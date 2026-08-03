Bursa'da şüpheli kadın ölümü: Hamile kadın kurtarılamadı eşi gözaltına alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Üçevler Mahallesi Dal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanda, üçüncü katta ikamet eden yabancı uyruklu hamile bir kadının balkondan bahçe kısmına düştüğü ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hamile kadın kurtarılamazken kadının eşi gözaltına alındı.

4. KATTAN BALKONDAN DÜŞTÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 8 aylık hamile olduğu belirtilen yabancı uyruklu kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının düştüğü anda evde küçük yaşta bir çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

EŞ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında kadının eşini gözaltına aldı. Olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu, balkondan düşme nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, yetkililer soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirtti.

(AA)