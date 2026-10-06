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Halk TV Türkiye Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bursa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 16 BTY 497 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA BURSA-İZMİR YOLU'NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-İzmir yolu Ertuğrul Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre 16 BTY 497 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

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YAYA HASTANEDE KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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