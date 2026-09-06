Bursa’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Bursa’nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, Kayacık Mahallesi’ndeki bir bahçede yakılan anızların rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonucu başladı. Saat 10.00 sıralarında çıkan yangının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

3 HAVA ARACI, 15 ARAZÖZ, İŞ MAKİNESİ VE 66 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana daha fazla yayılmasını önlemek ve yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

3 hava aracı, 15 arazöz, iş makinesi ve 66 personel yangını söndürme çalışmalarında yer alıyor. (DHA)