Bursa'da orman yangını!
Bursa'da saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilirken, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
Bursa’nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına karadan ve havadan müdahale etti.
2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın söndürme çalışmalarında 110 personel, 4 helikopter, 10 arazöz, 3 su tankeri, 6 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder, 8 hizmet aracı olmak üzere toplam 34 araç yer aldı.
Saat 12.30 sıralarında çıktığı belirtilen orman yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi