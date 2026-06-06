Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı: Hayati tehlikesi sürüyor
Bursa'da aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşler arasında çıkan tartışmada taraflar birbirini bıçakla yaraladı. Bıçaklanan kardeşlerden Özcan Kaya'nın hayati tehlikesi sürüyor.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşler sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler birbirini bıçakla yaraladı.
BİRBİRLERİNİ BIÇAKLAYAN KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine Barbaros Mahallesi 472’nci Sokak'a polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya’nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi