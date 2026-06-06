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Halk TV Türkiye Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı: Hayati tehlikesi sürüyor

Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı: Hayati tehlikesi sürüyor

Bursa'da aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşler arasında çıkan tartışmada taraflar birbirini bıçakla yaraladı. Bıçaklanan kardeşlerden Özcan Kaya'nın hayati tehlikesi sürüyor.

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Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı: Hayati tehlikesi sürüyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, aralarında husumet bulunan Özcan ve Burak Kaya isimli kardeşler sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kardeşler birbirini bıçakla yaraladı.

Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı: Hayati tehlikesi sürüyor - Resim : 1

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BİRBİRLERİNİ BIÇAKLAYAN KARDEŞLER HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine Barbaros Mahallesi 472’nci Sokak'a polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bursa'da kardeş kavgasında kan aktı: Hayati tehlikesi sürüyor - Resim : 3

Tedaviye alınan kardeşlerden Özcan Kaya’nın durumunun ağır olduğu bildirilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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