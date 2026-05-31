Bursa’da kafa kafaya çarpışma! Motosiklet zeytinliğe savruldu
Bursa’da hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada, çarpışmanın şiddetiyle motosiklet zeytinliğe savruldu. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet K., ağır yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Gölyaka Mahallesi girişindeki sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gölyaka sahil yolunda ilerleyen Mehmet K.’nin kullandığı motosiklet ile karşı yönden gelen Ahmet N. yönetimindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarındaki zeytinliğe savrulurken, sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralı sürücü, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)