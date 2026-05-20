Bursa'da iş yerinde feci ölüm: 8 metreden aşağı düştü, 1 saat sonra fark edildi!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Acı olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Bölgede faaliyet gösteren bir metal doğrama atölyesinin sahibi olan Mehmet Daşdemir, iş yerinin 2’nci katından yük asansörüne binmek istedi.

KABİNİN OLMADIĞINI FARK ETMEDİ

Edinilen bilgiye göre, kabinin o esnada 3’üncü katta olduğunu fark etmeyen Daşdemir, adımını atınca yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları, iş yerinde arama çalışması başlattı. Talihsiz iş insanı, kazadan yaklaşık 1 saat sonra asansör boşluğunda kanlar içerisinde bulundu.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine adrese hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Daşdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ancak Daşdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mehmet Daşdemir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)