Bursa'da hareket halindeki araç park halindeki 6 araca çarptı!
Bursa’da, hafif ticari bir araç park halindeki 6 araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde gerçekleşti.
Kaza sabah saatlerinde 10.00 sıralarında meydana geldi.
A.E. sürücülüğündeki hafif ticari araç, şehir merkezine doğru seyahat ediyordu. Araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda hafif ticari araç, park halindeki 6 araca çarptı. Kazada araç sürücüsü A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
A.E., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Park halindeki hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla otopark alanına taşındı.
Ticari aracın 6 araca çarptığı kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)