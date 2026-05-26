Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bursa'da hareket halindeki araç park halindeki 6 araca çarptı!

Bursa'da hareket halindeki araç park halindeki 6 araca çarptı!

Bursa’da, hafif ticari bir araç park halindeki 6 araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Alınan bilgilere göre kaza, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde gerçekleşti.

Kaza sabah saatlerinde 10.00 sıralarında meydana geldi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

A.E. sürücülüğündeki hafif ticari araç, şehir merkezine doğru seyahat ediyordu. Araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda hafif ticari araç, park halindeki 6 araca çarptı. Kazada araç sürücüsü A.E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da feci kaza: 13 turist yaralandıAntalya'da feci kaza: 13 turist yaralandı

HASAR GÖREN ARAÇLAR TAŞINDI

A.E., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Park halindeki hasar alan araçlar ise çekici yardımıyla otopark alanına taşındı.

Ticari aracın 6 araca çarptığı kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bursa Araç Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro