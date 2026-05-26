Tekirdağ'da park halindeki minibüs alevler içinde yandı!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 27 yaşındaki A.K., kullandığı minibüsü saat 01.00 sularında Camiatik Mahallesi Şehit Kemal Kartal Sokak’a park etti.

Bir süre zaman geçtikten sonra minibüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Yükselen alevler kısa süre içerisinde aracın tamamını sarmaya başladı. Minibüsün sürücüsü A.K. ile çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale etti, bir yandan yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yanan minibüse müdahale etmesinin ardından alevler kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Minibüs sönen alevlerin ardından tamamen kullanılamaz hale geldi, yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyorken, ekipler yangının çıkış nedeniyle alakalı inceleme başlattı. (DHA)