Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, saat 01.30 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle birlikte tesiste zaman zaman küçük çaplı patlamalar yaşandı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden kısa sürede kontrol altına alınıp tamamen söndürüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, alevlere teslim olan geri dönüşüm tesisinde maddi hasar oluştu.

Ekipler, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme başlattı. (DHA)