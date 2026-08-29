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Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde D-200 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Taner Talha Kırca hayatını kaybetti.

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Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. D-200 kara yolunda seyir halindeki 16 CAL 844 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

D-200 KARA YOLUNDA MOTOSİKLET KAZASI

Savrulan motosiklet, refüjü aşarak karşı yöne geçtikten sonra devrildi. Kazada motosikletten düşen sürücü Taner Talha Kırca ağır yaralandı. Kırca'yı motosikletiyle takip eden arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kırca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olay, genç sürücünün ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında yetkililer, kazanın kesin nedenini ve ihmal olup olmadığını araştırıyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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