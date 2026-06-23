Bursa'da dehşet ölüm! Önce TIR sonra otomobil çarptı

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Bursa Çevre Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya M.K. yönetimindeki 33 ZL 316 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan yaya, aynı yönde seyreden M.Y. idaresindeki 11 DY 133 plakalı otomobilin altında kaldı.

TIR YAYAYA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaya, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAYA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen yayanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, otobanda karşıdan karşıya geçişlerin tehlikeli olduğu konusunda sürücü ve yayaları uyardı.