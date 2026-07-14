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Halk TV Türkiye Bursa'da dehşet: Eşime göz kırptın dedi komşusunu öldürdü

Bursa'da dehşet: Eşime göz kırptın dedi komşusunu öldürdü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 32 yaşındaki Süleyman Köroğlu, eşine göz kırpıp, sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla 41 yaşındaki komşusu Yetiş Gönültaş'ı 3 kurşunla öldürdü. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Bursa'da dehşet: Eşime göz kırptın dedi komşusunu öldürdü

Elde edilen bilgilere göre, olay 12 Temmuz saat 05.00 sıralarında Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta meydana geldi. Yetiş Gönültaş, komşusu Y.D.’nin evine gitti. Bir süre sonra eve diğer komşu Süleyman Köroğlu da geldi.

Köroğlu, burada daha önce eşine sözlü tacizde bulunup, göz kırptığı iddiasıyla Yetiş Gönültaş'a tabancayla 3 el ateş etti. Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Yetiş Gönültaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bursa'da dehşet: Eşime göz kırptın dedi komşusunu öldürdü - Resim : 1

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SUÇ ALETİ TABANCAYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Gönültaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Süleyman Köroğlu, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Köroğlu'nun ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu belirlendi. (DHA)

Bursa'da dehşet: Eşime göz kırptın dedi komşusunu öldürdü - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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