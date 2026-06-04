Bursa'da bıçaklı kavga! Sivil polisler havaya ateş açtı, 2 gözaltı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 2 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya, o sırada orada olan sivil polisler havaya ateş açarak müdahale etti. Şüphelilerin gözaltına alındığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Cumhuriyet Alanı’nda meydana geldi. 2 kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

SİVİL POLİSLERDEN HAVAYA ATEŞ AÇTI

O sırada olay yerinde bulunan sivil polisler, kavgayı ayırmak için havaya ateş açtı. Silah sesleri nedeniyle çevredeki vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Kavgaya karışan 2 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. O anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)