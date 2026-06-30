Bursa'da acı olay: Kazaya yardım etmek isterken öldü

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, O.U. (29) yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı yere düştü.

YARDIM ETMEK İSTERKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Yoldan geçerken kazayı gören 27 yaşındaki Furkan Alan, aracını yol kenarına park ederek yardım etmek için olay yerine gitti. Alan'ın, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı sırada yere düşen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE, DİĞERİ HASTANEDE

Kazada yaralanan O.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Alan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Yetkililerce bölgede elektrik akımı kesilerek güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. O.U.'nun hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(AA)