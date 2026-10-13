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Halk TV Türkiye Bursa'da 2 aylık bebek kanepeden düştü! Durumu ciddi

Bursa'da 2 aylık bebek kanepeden düştü! Durumu ciddi

Bursa İnegöl’de kanepeden düşen 2 aylık bebeğin kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi. Poyraz bebek, tedavi için başka bir hastaneye sevk edildi.

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Bursa'da 2 aylık bebek kanepeden düştü! Durumu ciddi

Bursa'da kanepeden düşen iki aylık Poyraz bebeğin kafatasında kırık ve beyin kanaması tespit edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da 2 aylık bebek kanepeden düştü! Durumu ciddi - Resim : 1

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sancak Sokak'ta gece 22.00 sıralarında üzücü bir olay meydana geldi.

İki aylık Poyraz bebek kanepeden düşerek yaralandı. Oğlunu kanlar içinde gören anne, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğe yapılan tetkikler sonucunda kafatasında kırık olduğu ve beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Poyraz bebek ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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