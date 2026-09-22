Bursa'da 10 yaşındaki Kerim Demir kayboldu: Ailesi ve polis her yerde arıyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 10 yaşındaki Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir kayboldu. Edinilen bilgilere göre olay, Sinanbey Mahallesi’nde meydana geldi. Askerlik Şubesi civarındaki ikametinden saat 15.00 sıralarında ayrılan küçük Kerim, aradan geçen süreye rağmen evine geri dönmedi.

AİLE KENDİ İMKANLARIYLA ÇOCUĞUNU ARADI

Çocuklarının geri dönmemesi üzerine Demir ailesi, ilk olarak kendi imkanlarıyla çevrede arama çalışması gerçekleştirdi. Mahalle ve sokaklarda yaptıkları aramalardan herhangi bir netice alamayan aile, durumun ciddiyeti üzerine vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine giderek resmi kayıp ihbarında bulundu.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE İHBAR ÇAĞRISI

Ailenin başvurusu üzerine polis ekipleri, 10 yaşındaki Kerim Demir’in bulunması amacıyla ilçe genelinde çalışma başlattı. Aile fertleri ise tüm yurttaşlara seslenerek bir çağrıda bulundu. Kerim Demir’i gören, yerini bilen veya kendisiyle karşılaşan herkesin acilen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi vermesi istendi.

EKİPLERİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekiplerinin, Kaşıkçı İlkokulu öğrencisi Kerim Demir’in yerini tespit etmeye ve kendisini ailesine ulaştırmaya yönelik başlattığı saha çalışmaları devam ediyor. (DHA)