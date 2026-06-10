Bursa merkezli dev uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçeye çevre il ve ilçelerden uyuşturucu getirerek satanlara yönelik çalışma yapıldı. Yaklaşık 4 ay süren araştırma, teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçunu işledikleri iddia edilen 52 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

OPERASYON DETAYLARI

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'nın yanı sıra Yalova, İstanbul ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter ve özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyon kapsamında 45 adreste arama ve yakalama çalışması yapıldı ve 52 şüpheli gözaltına alındı.

ADLİ SÜREÇ

Şüphelilerden işlemleri tamamlanan 23'ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 22'si mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi hakimlik, 17 şüpheliyi tutuklarken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

(AA)