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Halk TV Türkiye Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçimde çıkan arbedeye soruşturma başlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçimde çıkan arbedeye soruşturma başlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçiminde yaşanan arbede yargıya taşındı. CHP'li Avukat Levent Dağdeviren, partililer hakkında "gerçekle bağdaşmayan iddialarla" soruşturma başlatıldığını, polis müdahalesine ilişkin işlem yapılmadığını söyledi.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde gerçekleştirilen başkanvekili seçimi öncesinde yaşanan arbede ile ilgili soruşturma başlatıldığı iddia edildi.

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Gazeteci Yaman Kaya'nın aktardığına göre, CHP Bursa İl Başkan Yardımcısı Avukat Levent Dağdeviren, olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağdeviren, Harmancık Belediye Başkanı'nın oy kullanmak için içeri girmek istediği sırada bir polis amiri tarafından yakasından tutularak itildiğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçimde çıkan arbedeye soruşturma başlatıldı - Resim : 1

Belediye binasının giriş kapısının polis kalkanlarıyla kırıldığını iddia eden Dağdeviren, CHP Genel Başkan Yardımcısı'na yakın mesafeden biber gazı sıkıldığını, kapalı alanda bulunan vatandaşlara da gaz kullanıldığını savundu.

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Yaşananların ardından halkın seçme ve seçilme hakkının fiilen engellendiğini ileri süren Dağdeviren, buna rağmen CHP yöneticileri ve partililer hakkında maddi gerçekle bağdaşmayan iddialarla soruşturmalar açıldığını öne sürdü.

"POLİSE MUKAVEMET" İDDİASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Dağdeviren, aralarında kendisinin de bulunduğu bazı partililer hakkında "dağılın uyarısına rağmen dağılmama" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğünü belirterek, mevzuatta bu şekilde bağımsız bir suç tipi bulunmadığını savundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki seçimde çıkan arbedeye soruşturma başlatıldı - Resim : 3

Bazı partililer hakkında ise "polise mukavemet" iddiasıyla soruşturma açıldığını aktaran Dağdeviren, belediye binasının girişindeki kırık cam için gerçeği yansıtmayan tutanak düzenlendiğini ve evrakta sahtecilik yapıldığını iddia etti.

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Dağdeviren, buna karşın milletvekiline gaz sıktığını, kapalı alanda vatandaşlara kimyasal gaz kullandığını ve belediye başkanını dışarı çıkardığını öne sürdüğü kolluk görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma başlatılmadığını ileri sürdü.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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