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Halk TV Türkiye Bursa Adliyesi'nde tansiyon yükseldi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa Adliyesi'nde tansiyon yükseldi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Adliye binası önünde devam eden arbedeye polis ekipleri müdahale etti. 1 polis ile 2 şüpheli yaralanırken, 5 kişi gözaltına alındı.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Hacıilyas Mahallesi'ndeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde yer alan Bursa Adalet Sarayı'nda görülen bir davanın duruşması sırasında taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı. Duruşma salonunda başlayan gerginliğin büyümesi üzerine güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek kalabalığı salondan çıkardı.

Bursa Adliyesi'nde tansiyon yükseldi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 1

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ancak taraflar arasındaki gerilim bununla da sona ermedi. Duruşma salonundan çıkarılan kişiler arasında başlayan sözlü atışma, adliye koridorlarında da devam etti.

Bursa Adliyesi'nde tansiyon yükseldi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu - Resim : 2

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O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERAYA YANSIDI

Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kalabalığı polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Arbede sırasında 1 polis memuru kolundan yaralanırken, 2 şüpheli de darp sonucu yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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