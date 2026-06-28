Burdur’da yürekleri ağza getiren kaza! 3 kişi yaralandı
Burdur-Fethiye kara yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Burdur’da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saat 23.00 civarında Burdur–Fethiye kara yolunun Bülent Ecevit Bulvarı kesiminde meydana geldi. İbrahim T. idaresindeki yolcu otobüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
YARALANAN 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Y. ile araçta bulunan Hacer Y. ve Ziynet B. yaralandı. Araçta sıkışan sürücü Mehmet Y., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)