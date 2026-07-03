Burdur'da sır ölüm: Aracında hareketsiz bulundu kurtarılamadı

Burdur'un Konak Mahallesi Pazar Cami Sokak'ta park halindeki 15 DZ 797 plakalı otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kişi müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaya detaylarına ilişkin kolluk güçleri tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

KİLİTLİ ARAÇTAN ÇIKARILDI

İtfaiye ekipleri, kilitli aracın kapısını açarak genci dışarı çıkardı. Sedye üzerinde bir süre kalp masajı uygulanan ve 21 yaşındaki Murat Kaplan olduğu belirlenen genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Murat Kaplan hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)