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Halk TV Türkiye Burası ne Amerika ne Nevşehir: Fotoğraf çekmek için sıraya girdiler

Burası ne Amerika ne Nevşehir: Fotoğraf çekmek için sıraya girdiler

Erzurum'un Narman ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Narman Peri Bacaları, yaz mevsiminde ziyaretçilerini ağırlıyor. Narman Peri Bacaları, ABD'deki Büyük Kanyon'a ve Nevşehir'deki Peribacasına benzerliğiyle ziyaretçi akınına uğruyor.

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Burası ne Amerika ne Nevşehir: Fotoğraf çekmek için sıraya girdiler

ABD'deki Büyük Kanyon'a ve Nevşehir'deki Peribacasına benzerliğiyle öne çıkan 12 kanyondan oluşan Narman Peri Bacaları, son yıllarda alternatif turizm rotaları arasında yer alıyor.

Burası ne Amerika ne Nevşehir: Fotoğraf çekmek için sıraya girdiler - Resim : 1

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300 MİLYON YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Güneşli havayı değerlendiren çok sayıda ziyaretçi, oluşumunun yaklaşık 300 milyon yıl öncesine dayandığı belirtilen kızıl vadilerde gezinti yaptı.

Burası ne Amerika ne Nevşehir: Fotoğraf çekmek için sıraya girdiler - Resim : 3

Doğal oluşumlar arasında yürüyüş yapan ziyaretçiler fotoğraf çekmek için sıraya girdi. Bazıları ise at sırtında bölgeyi gezme imkanı buldu.

Burası ne Amerika ne Nevşehir: Fotoğraf çekmek için sıraya girdiler - Resim : 4

YAZ AYLARINDA ZİYARETÇİ AKINI

Halk arasında "Kırmızı Periler Diyarı" olarak da bilinen Narman Peri Bacaları, kızıl kaya oluşumları ve çevresindeki yeşil dokunun oluşturduğu manzarayla ilgi görüyor.

Yazın ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölge dronla da görüntülendi. (AA)

Burası ne Amerika ne Nevşehir: Fotoğraf çekmek için sıraya girdiler - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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