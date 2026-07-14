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Halk TV Türkiye Burası Grönland değil Türkiye: Yazın ortasında gölün yüzeyi hala buz kaplı

Burası Grönland değil Türkiye: Yazın ortasında gölün yüzeyi hala buz kaplı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yaklaşık 3 bin 400 metre rakımdaki Cilo Sat Buzul Gölleri'nde temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen gölün yüzeyindeki kar ve buz tabakası henüz tamamen erimedi.

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Burası Grönland değil Türkiye: Yazın ortasında gölün yüzeyi hala buz kaplı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık 3 bin 400 rakımda bulunan Cilo Sat Buzul Gölleri'nde, temmuz ayının ortalarına gelinmesine rağmen göl yüzeyini kaplayan kar ve buz tabakası tamamen çözülmedi.

Burası Grönland değil Türkiye: Yazın ortasında gölün yüzeyi hala buz kaplı - Resim : 1

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Doğaseverlerin ilgi gösterdiği bölge, kıştan kalan beyaz örtüsüyle ziyaretçilerine farklı manzaralar sunuyor.

Burası Grönland değil Türkiye: Yazın ortasında gölün yüzeyi hala buz kaplı - Resim : 3

CİLO SAT BUZUL GÖLLERİ YOLUNDA KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 3 bin 400 rakımlı Cilo Sat Buzul Gölleri'ne ulaşımı sağlayan yolda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri, kış mevsiminde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Cilo Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Burası Grönland değil Türkiye: Yazın ortasında gölün yüzeyi hala buz kaplı - Resim : 4

Metrelerce karın bulunduğu bölgede 3 iş makinesiyle yaklaşık bir aydır çalışma yürüten ekipler, zorlu arazi ve yüksek rakım koşullarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Karla kaplı 14 kilometrelik yolun 13 kilometresini ulaşıma açan ekipler, kalan 1 kilometrelik bölümü de kısa sürede açarak bölgeye ulaşımı sağlamayı planlıyor. (AA)

Burası Grönland değil Türkiye: Yazın ortasında gölün yüzeyi hala buz kaplı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hakkari Göl
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