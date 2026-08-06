Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki dünyanın ilk ve tek Leblebi Sanayi Sitesi'nde günde 200 ton leblebi üretiliyor. Türkiye'nin leblebi ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan 15 bin nüfuslu ilçe, leblebisiyle meşhur Çorum'a bile ürün gönderiyor.

140 fabrikada çileklisinden karpuzlusuna, Türk kahvelisinden böğürtlenlisine 40'ın üzerinde çeşit leblebi üreten Serinhisar ilçesi, ayda 30 bin ton üretim kapasitesiyle sektörün tartışmasız merkezi konumunda. 2009 yılında coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Serinhisar leblebisi Avrupa'dan Amerika'ya, Ortadoğu'dan Avustralya'ya 40'a yakın ülkeye ihraç ediliyor.

DÜNYA LEBLEBİ İHTİYACININ YÜZDE 65'İ SERİNHİSAR'DAN

İhracat listesinde İspanya, Yunanistan, ABD, Almanya, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan, BAE, İngiltere ve Kazakistan gibi ülkeler yer alıyor. 15 bin nüfuslu ilçenin tek geçim kaynağı olan leblebi, dünya pazarının da yüzde 65'ini tek başına karşılıyor.

NOHUTTAN LEBLEBİYE 45 GÜNLÜK YOLCULUK

Üretici Şevket Gemi, nohudun leblebiye dönüşme sürecinin ne denli zahmetli olduğunu anlatıyor. Gemi'nin aktardığına göre nohut önce kazanlarda 110 dereceye kadar 30 dakika ısıtılıyor, ardından en az 15 gün dinlenmeye bırakılıyor.

Nem alma işleminin ardından yaklaşık 1 ay daha dinlendirilen nohut, 50 dakika süren su püskürtmeli tavlama işlemine alınıyor. Ertesi gün kalibre edilen nohut ön ısıtmanın ardından bakır tavaya giriyor ve kabuk soyma işlemiyle leblebiye dönüşüyor.

'BİR ÖRNEĞİ DÜNYADA BİLE YOK'

Serinhisar Leblebi İmalatçıları Sanayi Sitesi Üyesi Ramazan Yılanlı, "Leblebi Sanayi Sitesi'nin bir örneği dünyada bile yoktur, sadece Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bulunur. Biz burada sadece Türkiye'ye değil, dünyaya leblebi üretiyoruz. Çorum'a bile biz gönderiyoruz" diye konuştu.

(DHA)