"Bunun adı ahlaksızlıktır!" Saadet Partisi lideri Arıkan'dan vekillere zehir zemberek sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirdiği 9. Olağan İlçe Kongresi öncesinde bölge esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kongrede yaptığı konuşmada Arıkan, halkın büyük bir karamsarlık ve geçim sıkıntısı girdabında olduğunu belirtti. Vatandaşların yüzündeki tebessümün kaybolduğuna dikkat çeken Arıkan, herkeste bir gerginlik, kaş çatıklığı ve asık suratlar gözlemlediklerini ifade etti. Evlilik çağına gelmiş çocuklarını maddi imkansızlıklar yüzünden evlendiremeyen babaların feryadını dile getiren Arıkan, açıklanan açlık sınırının 35 bin 174 lira, yoksulluk sınırının ise 114 bin 516 lira olduğunu hatırlatarak, bir ailenin yoksul kategorisine girebilmesi için evine en az 4,5 asgari ücret girmesi gerektiğini dile getirdi.

"BU DÜZEN ARTIK ÇÜRÜMÜŞTÜR"

Hükümetin kişi başına düşen milli gelir ve alım gücü söylemlerini gerçekçi bulmayan Arıkan, "Kişi başı 50 bin dolar alım gücü nerede var arkadaş?" diyerek iktidara yüklendi. Sokaktaki vatandaşın ekonomik gerçekliğinin çok daha karanlık olduğunu ifade eden Saadet lideri, emeklilerin 20 bin lira maaşla, asgari ücretlilerin ise 28 bin lira ile geçinmeye çalıştığını hatırlattı. Arıkan, mevcut ekonomik şartlar altında vatandaşın dayanacak gücünün kalmadığını belirterek, "Bu düzen çürümüştür, bu düzen köhnemiştir artık. Memleketin bu sistemi taşıyabilme şansı yok" ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI AHLAKSIZLIKTIR"

Türkiye'nin asıl ve en büyük probleminin ekonomik krizin ötesinde bir "ahlak krizi" olduğunu öne süren Mahmut Arıkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki devamsızlık ve oylama tartışmalarını gündeme taşıdı. Genel Kurul salonunda yaşananları sert bir dille eleştiren Arıkan, salonda sadece 4 milletvekili bulunmasına rağmen Meclis Başkanı'nın masasına 76 adet oylama pusulası gönderildiğini iddia etti. Salonda olmayan 72 milletvekilinin oradaymış gibi oy kullanmasını büyük bir skandal olarak nitelendiren Arıkan, "Türkiye'nin bugün en büyük krizi, ahlak krizi arkadaşlar. Memlekette meclise gelmeyip de oradaymış gibi pusula göndermenin adı ahlaksızlıktır, başka bir şey değildir" sözleriyle duruma tepki gösterdi. (ANKA)